大自然悲歌！老家變機場跑道...綠蠵龜渾然不知還下蛋

2019-04-12 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕馬爾地夫日前有人拍下一張綠蠵龜在機場跑道上產下3顆卵的照片，引起網友討論到底發生什麼事，原來該地去年改建為機場跑道，才會發生這起不可思議的狀況。

綜合外媒報導，馬爾地夫島嶼的馬法魯國際機場（Maafaru Airport）因獲得阿拉伯聯合大公國資助，興建了一條長7200英尺（約2200公尺）的跑道，已於去年8月28日正式運作，該跑道興建地常年有數百隻綠蠵龜返鄉產卵，不少民眾指責政府放任棲息地遭破壞，進而影響綠蠵龜繁殖，專家指出，雌性綠蠵龜的獨特的習性是會返回出生地產卵、養育後代，而該隻誤闖機場跑道的綠蠵龜應正是打算返鄉產卵。

《太陽報》報導，在推特發出貼文的網友說：「牠應該不知道那已經不是牠的家了。」他表示，希望這張照片能為迷途的綠蠵龜發聲，告訴民眾新跑道對大自然造成多大影響；對此馬法魯島發言人回應，跑道建成後綠蠵龜上岸產卵的次數並無減少，而目前該隻綠蠵龜健康狀況良好，並在民眾的幫助下已返回大海中。

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