「視覺中國」稱獲黑洞照版權 被歐洲南天天文台打臉

2019-04-12 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前全球同步公布人類史上第一張「黑洞照」，不料中國知名商業圖片平台「視覺中國」聲稱擁有中國「黑洞照」所有版權，引發風波，「視覺中國」聲稱獲歐洲南天天文台（ESO）授權，卻遭對方打臉，從未聯繫過。

綜合中國媒體報導，人類史上第1張黑洞照在10日晚間震撼公布，不過「視覺中國」卻將黑洞照列為「版權所有」，掀起一陣風波，遭批評後又改稱「此圖片是編輯類圖片，不得用於商業用途」，並將來源標明為歐洲南方天文台。

中國財經媒體《每日經濟新聞》向ESO詢問，ESO明確表示從未與「視覺中國」聯繫過，ESO聲明指出，人類歷史上首張黑洞照片的版權歸屬於事件視界望遠鏡合作項目（EHT），ESO隸屬於EHT，因此，這些圖片可以免費使用，且只要清楚標示來源，這些圖片也可以用作商業用途。

ESO強調他們從未也不能將圖片版權轉讓給任何其他個人或組織，「如果『視覺中國』聲稱他們擁有這張黑洞圖片的版權，並通過出售該版權來牟利，這種說法是不正確的。」

ESO打臉「視覺中國」，稱其從未就黑洞圖片聯繫過他們，考量到ESO圖片的版權條件，只要註明來源，就可以在未經授權的情況下使用這些圖像，「視覺中國」也根本不需提出授權的索求。

「視覺中國」聲稱可以在中國境內銷售黑洞圖片的版權，並從中牟利，ESO批評：「這種行為不合法」，這張圖片的版權並不屬於他們，因此他們不能出售這張圖片的版權。

「視覺中國」風波越演越烈，更被起底是盜圖、敲詐慣犯，連中國五星旗都被要求須付費，濫用版權向民眾、企業索賠，連中國官方也發生批判，今其股價直接跳水跌停。

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