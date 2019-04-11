遊澳留意！攜違禁品入境恐遭遣返 3年無法申請簽證

2019-04-11 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日將前往澳洲的旅客要留意了，澳洲近日公布新令，自本月17日起，只要查獲持旅遊簽證者攜帶任何違禁品，可能會被即刻取消簽證，立刻遭當局遣返，最嚴重甚至在未來3年內都無法申請簽證。

綜合媒體報導，根據澳洲當局規定，包含所有全蛋、乾蛋和蛋粉，和蛋製品，以及來自無口蹄疫的國家的乳製品、內含成份超過10%乳製品的整個和乾制的產品，還有所有肉類活動物、植物、水果、蔬菜、甚至泥土等，都是屬於違禁品，而近日頒布的新規定就指出，自本月17日起，只要持旅遊簽證入境澳洲的人，被查獲攜帶任何違禁品，就可能會被立刻取消簽證及遣返。

相關報導提到，先前入澳旅客即使是攜帶違禁品，但只要不是涉及兒童色情產品或走私菸草毒品，頂多只是會被沒收及罰款，但新政策中只要簽證官認定，旅客在未獲許可下攜帶違禁品，除了可能會被立刻取消簽證，該名旅客還可能在未來3年內都無法申請簽證，或是會碰上非常嚴格的審查，並有很大的機會被拒簽。

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