25歲中裔女在美參軍 強國網友玻璃心碎︰叛國、真醜

2019-04-11 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路瘋傳一篇《我，25歲，從小在深圳長大，現在是一名美國陸軍空降兵》的文章，內容為一名25歲中國裔女子自述因喜愛美國文化，加入美軍的經歷，但該文引發大批中國網友玻璃心碎，除紛紛批評她「背叛中國」，甚至批評她「真醜」，網路上更陸續出現她有雙重國籍、為了綠卡「假結婚」的負面爆料。

近日中國網友熱議一篇中國裔女子高天才在美國成為陸軍空降兵的文章，該篇文章據傳為25歲中國裔女子「高天才」所寫，她在文章中自稱，自己從小在深圳長大，原本只是一名宅女，在高中畢業後受親戚邀請到美國玩，之後因喜歡美國文化，便留在美國繼續念書，之後也曾從事廣告印刷品設計的工作，但因「不喜歡坐在辦公室」而離職，後來為了挑戰自我，加上在美國對參軍的條件要求比中國簡單，便決定參加考試，之後更成功取得象徵傘兵的「自由之翼」勳章，成功成為一名美國陸軍空降兵。

高也坦言，最一開始只把從軍當成「一個不但不收錢，還給你發薪水的減肥營」，但後來回想自己成功熬過艱苦的訓練，完成自己害怕的事情，也令自己感到驕傲，並表示自己分享自身經歷，是希望能讓大家看到，無論想要什麼樣的人生，我們都可以努力去實現。

不過這篇文章卻引發中國網友群起攻訐，紛紛質疑她宣傳加入美軍的動機，批評她「背叛中國」、「樣子真醜」等，甚至嗆高心中沒有「祖國」、「如果開戰，我們會毫不猶豫地開槍」等。除此之外，在網路上更陸續出現網友起底爆料，指高有雙重國籍、為了綠卡「假結婚」的負面訊息，中國官媒《紫光閣》也在微博上貼出數張解放軍女兵的照片，並留言指：「她們，為國而戰，不為國籍而戰」。

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