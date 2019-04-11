有「自慰」沒「自由」！中國《新編學生字典》引反彈

2019-04-11 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民教育出版社的《新編學生字典》，最近被網友發現在生字「自」的介紹中，出現「自慰」等詞彙，卻沒有看見「自由」一詞，經了解，這家出版社在2004年版、2010年印刷的字典中，還存有「自由」一詞。

網友在臉書上貼出人民教育出版社的《新編學生字典》照片，從中能見生字「自」的簡介中，明列「自卑」、「自豪」、「自謙」、「自慰」、「自信」、「自願」、「自重」、「自尊」、「自得其樂」、「自欺欺人」、「自取滅亡」、「自作聰明」等詞彙。

讀者對此感到不滿，在圖片上打上「有自慰沒自由，靠」；外媒報導指出，這家出版社在2013年時，在旗下出版的《新華字典》同樣刪去「自由」一詞，在2004年版、2010年版中還查得到「自由」詞彙，當時著名學者傅國湧用字典裡的詞彙來諷刺：「雖沒了自由，但多了自慰，自得其樂，自欺欺人，自取滅亡」。

不少網友們對此譴責中國的洗腦教育，紛紛留言指出，「自由兩個字就好比『南無阿彌陀佛』，妖魔鬼怪聽到會全身不舒服」、「自由真廉價，都變成只是口號」、「自慰都敢提，不敢提自由」、「第一句就是，自力更生、自給自足，哈哈」、「借分享」。

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