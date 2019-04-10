紐西蘭通過管制槍枝法案 禁用半自動步槍

2019-04-10 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城日前發生恐怖攻擊事件，造成全國人民恐慌。對此，紐西蘭國會今日（10）通過法案，禁止國內流通半自動步槍，並將回收在國內的所有該類型槍枝，避免槍枝濫用悲劇重演。

紐西蘭基督城於3月15日發生該國史上最嚴重的恐怖襲擊事件，共造成50人死亡至少48人受傷，嫌犯塔蘭特（Brenton Tarrant）合法擁有5支槍，使紐西蘭國會快速通過立法管制槍枝。

綜合媒體報導，紐西蘭的槍枝相關法令較英國與澳洲寬鬆，年滿16歲並通過課程與背景查核即可獲得擁槍執照，目前紐西蘭共25萬人擁有執照，估計共120萬支槍，平均4人有1支槍，成為社會潛在威脅。

根據報導，紐西蘭議會今日通過槍枝改革法案，禁止使用所有半自動步槍，並購回已流通的槍枝，估計花費2億紐西蘭元（約42億新台幣）。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，設計這些武器的目的是為了殺人及製造紛擾，我們必須解決這問題。

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