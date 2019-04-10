脫歐大限剩2天！傳歐盟同意梅伊請求 再度延長英國脫歐日

2019-04-10 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會日前以1票之差通過提案，要求首相梅伊向歐盟再度申請延後原定的4月12日脫歐日，梅伊急奔巴黎、柏林向法國總統馬克宏、德國總理梅克爾請求脫歐期限延其到6月30日，現傳出歐盟應允梅伊的請求，但將會要求英國必須接受特定條件。

《路透》報導，歐盟將在當地時間10日召開緊急高峰會討論英國脫歐議題，儘管梅伊與德法領導人之間達成什麼共識，但緊急峰會的決議草案顯示，歐盟將在某種前提，允許英國再次推遲脫歐日期；有歐盟外交官透露，目前最有可能出現的情況是，讓英國在年底前或2020年3月前彈性脫歐，若英國國會僵局得以打破，那麼就可以提前脫歐。

目前該草案中的英國退歐大限留白，等待其他27個成員國領導人在布魯塞爾峰會的決定。

梅伊請求脫歐期限延期到6月30日，不過梅克爾的議會聯盟的副歐盟發言人賽夫（Detlef Seif）表示：「在我看來，短暫的延長不會改變什麼」，強調沒人想每六週就跑去開會討論脫歐是否再次延期，不過有法國官員認為再給英國1年的時間似乎太長了。

由於英國脫歐歹戲拖棚，已讓歐洲各國政府越來越厭倦和惱火，但卻也擔心英國硬脫歐對於整個歐盟造成的影響，有歐盟外交官嘆：「大家都感到厭煩了，但也不能怎樣，不能把英國逼落懸崖」。

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