秘魯少年路燈下趴地苦讀 感動全球網友

2019-04-10 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕在秘魯有1名12歲男孩，因家境貧乏而沒有電，只能在路邊的路燈下苦讀，他努力的畫面在社群網站上廣為流傳，不但感動了所有的秘魯人，更在全球造成迴響。

綜合外媒報導，家住秘魯希略省的莫切（Moche）的男孩維克多（Víctor Martin Angulo Córdova），上個月底被監視器拍到他趴在路燈下寫作業的影像，旁邊則擺著裝滿書本的黑色書包。

當地媒體得知消息後便前往維克多家中採訪，只見維克多母親抱著1個嬰兒，母親表示，因為付不出電費，所以維克多在入夜之後，只能在路燈下念書，維克多受訪時表示：「希望所有的小孩都能不受外界影響，繼續努力與堅持學習做對的事情。」據了解，維克多在校學業成績優良，他希望能成為警察，透過自己的力量改變社會的腐敗。

他的故事曝光後感動了各界人士，當地政府決定贊助維克多的學費與10年份的電費，許多善心人士紛紛捐出書本與學習用具，希望他能繼續努力完成學業，維克多接受捐贈時也感動地流下眼淚。

維克多在路燈下苦讀的畫面

維克多被監視器拍下趴在馬路上寫功課。（圖擷自Prensa Total YouTube）

夜半的馬路空空蕩蕩，維克多仍在暗夜苦讀。（圖擷自Prensa Total YouTube）

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