便利？網傳中國第3代身分證 將有定位功能、DNA資料

2019-04-09 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕我國將於明年10月起換發數位身分證，眾多改造引起熱烈討論，也令大眾好奇世界各國的身分證樣貌。中國現今通行第2代身分證，但是早在2011年中國政協委員黄光苗即提案第3代身分證設計概念，集合支付、刷卡、交通、醫療於一身，更帶有「定位」、「指紋」功能，以及內含血液、DNA資料。

綜合外媒報導，中國現行第2代身分證，因各種隱私、版面問題，以及因行政區域改變必須重辦而為人詬病。中國官媒《央視網》早在2011年即報導過政協委員黃光苗所提案的第3代身分證。

自1984年以來，中國先後共推出2代身分證，黃光苗向中國全國政協提案，設計推出第3代身分證，綜合銀行、交通、醫療等訊息，及多卡於一身，並且增加「定位系統」、「指紋系統」以及密碼技術。

至於中國第3代身分證何時推出，在網路上眾說紛紜並未有定論。中國網路媒體對這項措施的討論熱度非常高，紛紛表示：「滿滿的科技感！」、「給公安破案帶來極大的增益」、「極大地便利了我們的生活」。

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