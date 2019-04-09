中國藝術家清明思亡父 挖他骨骸出土擺地上拍藝術照

2019-04-09 00:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名行動藝術家近期內在網路上爆紅，他選在清明節當天將他思念的父親遺骨挖出，擺在自己身旁且脫去全身衣物，赤裸裸地與「父親」合拍一系列照片，如此「新潮」的做法被中國網友砲轟「褻瀆先人」。

綜合外媒報導，中國藝術家「司原逐冀」最近在微博、微信發出一系列照片，當中顯示他躺在滿是落葉的枯木林中，將1副骸骨擺在藍布上，接著自己脫去全身衣物躺在骸骨旁，用單眼相機記錄每一種動作與姿勢，網友們原先以為骸骨是道具，不料他自承這些照片是「與父親的合影」。

「司原逐冀」剛公布完真相，立刻被廣大中國網友灌爆他的貼文，不少網友認為他的舉動相當噁心，為了拍攝藝術創作竟把自己的父親從墳裡挖出來，同時批評他想紅要有限度，該則貼文受到海量檢舉後已被微博官方下架，所有的骨骸照片也都一併刪除。

「司原逐冀」另外發文解釋，父親的骨骸是在清明節時，趁著移墳的空檔所拍攝，但也擔心其他家人無法接受，所以當時是直接和請來的撿骨師串通好，並由妻子掌鏡拍攝「父子合照」，但他的說法仍舊無法說服中國網友，持續受到言語攻擊。

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