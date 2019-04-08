爬上鐵捲門按開關遭捲入 5歲童死亡

2019-04-08 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省近日發生了一起孩童遭鐵捲門捲入的死亡案件。1名5歲孩童在攀爬鐵捲門時，自己啟動了電源開關，隨後遭鐵捲門捲入，雖經送醫急救不過仍回天乏術。

綜合媒體報導，5日清明連假期，化名為「航航」的男童與2名玩伴帶著一顆球在國小校門口，不知是為了進入清明連假關閉的學校，還是單純為了玩耍，他們爬上了鐵捲門。期間一度有人路過出言阻止，將他們趕走，不過他們隨後折返回來。航航繼續攀爬，直到接近鐵捲門3公尺高的頂端，他將手穿過柵欄狀的鐵捲門，抓住了緊急開關的遙控器並按下開關。鐵捲門開始收捲，航航放開了遙控器，但還來不及將手抽出，整個人就遭鐵捲門帶著翻了一圈。

2名玩伴急忙找大人求救，16分鐘後航航被救出，但仍在送醫後宣告不治。航航家人表示，他才剛過完5歲的生日。

航航家人表示，學校鐵捲門應該有保全執勤，才能及時阻止類似的慘劇。該校校長則表示，清明節假期學校放假，而學校人員也只有270人，農村小學經費不足並沒有雇請保全。雖然該鐵捲門經過當地教育單位驗收，品質合格，不過事發後仍決定將鐵捲門拆除。

鐵捲門廠商表示，如果鐵捲門有安裝防護罩或感應系統，一旦發生被捲入的情況，鐵捲門就可以自動停止。

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