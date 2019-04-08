自己人都受不了了！北京擬禁止不文明中客進公園

2019-04-08 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕什麼！中國遊客的惡行惡狀連中國人自己也受不了了？北京各大公園在清明連假湧進70萬人次賞花，卻屢屢發生不文明行為，包括攀登樹木、摘花、破壞園內植​​物、在湖泊釣魚、就地擺攤等等，北京市公園管理中心氣得表示，他們不排除將這些遊客列入黑名單，未來將禁止入園。

據《CNN》報導，早在2017年，北京天壇公園就因為公廁衛生紙被偷到受不了，乾脆在衛生紙抽取機加裝臉部掃描儀，需要紙張的民眾必須和掃描儀對視才能抽取，每個人次都有限定張數，假如擦不乾淨想拿超過的份量，則必須要等9分鐘。

當時一名遊客透露，有許多老人的確會到公廁拿取免費衛生紙，他們可能出生於1940至1950年代，實在是窮怕了才會這樣做。而現在北京市公園管理中心所想要建立的黑名單，就是依靠臉部識別技術，阻止那些有不良紀錄的民眾進入公園。

中國旅遊和文化部統計，今年的清明節連假期間，進行境內旅遊的中國遊客超過1.12億人，比去年增加了10.9％。事實上，中國國家旅遊局早就建立了旅客黑名單，隨著旅遊人數的暴增黑名單也越來越長，原本在2016年只有20人，到了2018年就增加為670人。

這些黑名單可能是擾亂飛機航班起飛、在火車上吸菸，但也包括那些無法支付罰金的人。一旦被中國當局列為黑名單，有可能一年內都不能搭飛機和火車。

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