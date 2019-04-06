照X光要女童脫項鍊媽媽說沒帶 醫生驚覺是體內有電池

2019-04-06 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲女童卡麥克兒向母親抱怨喉嚨痛而無法吞嚥食物，母親多次帶她到醫院檢查都未發現異樣，直到接受X光檢查，醫師要求把卡麥克兒的「項鍊」拿下來，才發現卡在體內6個月已生鏽的鈕扣電池。

綜合外電報導，澳洲墨爾本1名5歲女童卡麥克兒（Shaylah Carmichael）自去年以來有發燒、嘔吐、無法吞嚥和身體不適的狀況出現，卡麥克兒和她的媽媽琪拉（Kirra Carmichael）說：「我的喉嚨受傷了，食物不會下去」，琪拉擔心地帶卡麥克兒到醫院檢查，但都被醫師以「無大礙」為由打發，轉給兒科醫生。

卡麥克兒的狀況不斷惡化，4月2日終於在墨爾本蒙納士兒童醫院接受X光檢查。醫師請琪拉把卡麥克兒的「項鍊」拿下來。琪拉回應，「她根本沒帶項鍊啊」，醫師才驚覺卡麥克兒胸前的圓形物體是卡在體內的鈕扣電池，馬上安排緊急手術，拯救了卡麥克兒一命。

小型電池自2017年12月以來已造成17起兒童傷害案件和2名幼兒死亡。上個月，非營利組織CHOICE以及澳大利亞消費者委員會呼籲制定1項新法律，規範「不安全產品」，其中包括鈕扣電池。

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