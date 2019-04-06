美國休旅車墜崖8死 確認為女同志伴侶輕生攜6童上路

美國加州2018年休旅車墜崖8死慘案，確認是女同伴侶珍妮佛與莎拉（Jennifer and Sarah Hart）輕生之際帶著6名領養的小孩一起上路。（圖擷自@DanTilkinKOIN6推特）

2019-04-06 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州去年3月26日曾發生一起駭人聽聞的休旅車墜崖慘案，當時車內的2大6小有7人的遺體被發現，另有1名兒童雖下落不明但仍被推定死亡。經過1年多的調查後，加州法醫辦公室認定是女同伴侶珍妮佛與莎拉（Jennifer and Sarah Hart）輕生之際帶著6名領養的小孩一起上路。

據《BBC》報導，這對伴侶曾被多次指控虐童，例如2010年，莎拉承認自己傷害了領養的女童阿比蓋爾（Abigail）而被判刑。在2018年墜崖前幾天，當局更接獲珍妮佛與莎拉涉嫌虐童的通報，當時15歲的德文特（Devonte）跑去案鄰居家的門鈴，哭訴媽媽都不給大家飯吃。

就在執法機構針對德文特的指控展開調查時，緊接著就發生墜崖慘劇，如今1​​4名專家組成的團隊一致裁定，珍妮佛和莎拉故意開車載著孩子們摔到100英尺（約30公尺）的懸崖下。

證據顯示，這對女同志開車到加州北部沿海地區後，有好幾個小時都在網路上搜尋自殺方法。另外，莎拉和幾名小孩的體內，都檢測出會引起嗜睡的抗過敏藥物苯海拉明（Benadryl）。至於墜崖時負責駕駛的珍妮佛，則被驗出血液酒精濃度超標。更明顯的是，案發後現場的公路上並沒有煞車痕，車載電腦也沒有任何煞車的紀錄。

調查人員在報告裡指出，珍妮佛與莎拉都認為必須要結束這一切，如果她們不能領養這些小孩，那麼其他人也不能領養。

休旅車墜崖後，傾覆在懸崖下的太平洋海灘上，除了這對女同伴侶之外，19歲的馬克西斯（Markis）、16歲的漢娜（Hannah）、14歲的耶利米（Jeremiah）、14歲的阿比蓋爾（Abigail）、12歲的茜拉（Ciera）等5名孩子的遺體陳屍在車內或散落在車外，15歲的德文特下落不明但被推定死亡。

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