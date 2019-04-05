母雞5年不下蛋 宰來吃驚見價值千萬元「雞寶」

2019-04-05 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川有隻養了5年的老母雞都不下蛋，主人只好把她宰來吃，沒想到卻發現肚子裡有金黃色澤的「異物」，而這顆異物竟要價台幣千萬元。

綜合媒體報導，住在中國四川省閬中市杜小霞，家裡母雞已經養5年從來沒有下過蛋，無奈的她只好把母雞宰來吃，沒料到一剖開肚子，竟發現金黃色的蛋狀異物，最大周長約18公分、淨重115.3克，而且沒有任何異味。杜小霞疑惑地上網搜尋，發現這跟傳聞中的「雞寶」很相似，推測可以賣個好價錢，於是請來骨董文物鑑定專家來鑑定。

鑑定專家說，「這個確實是雞寶，風乾之後可以當名貴的中藥材來用。根據近一、兩年的成交價格，看品相約1到2萬元人民幣（約新台幣4萬5000元至9萬元）1克不等。」換算下來，杜小霞最多能賺進約230萬人民幣（約新台幣1055萬元），她聽完後開心笑得闔不攏嘴。

而這顆異物其實是家禽雞的膽囊結石，俗稱「雞黃」，別名雞寶，完整者多呈現卵形，質輕，表面金黃至黃褐色，細膩而有光澤。中醫學認為雞黃氣清香，味微苦而後甜，性涼。可用於陽痿、早泄、月經不調、口瘡癰腫、療毒症。而天然雞黃很珍貴，國際上的價格更高於黃金。這顆「幸運之蛋」也讓網友直呼「好羨慕」！

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