惡劣！電梯門剛關上 退休檢察官狂吻、亂摸小2女童

2019-04-05 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕1名男子在電梯內對國小2年級女童伸出狼爪的影片在網路瘋傳，該名男子在趁著密閉空間中沒有其他人，俯身強吻女童，甚至用手亂摸她的身體，電梯門打開後女童趕緊落荒而逃，全案因此曝光。

綜合媒體報導，伸出狼爪的是越南峴港市人民檢察院前副主任粘木靈（Nguyen Huu Linh），今年61歲的他去年剛退休，卻在胡志明市第4區的銀河9號公寓，對鄰家女孩伸出狼爪，社區委員會也公布監視器畫面揭露他的行徑。

從監視器影像能夠看見，大樓警衛先是發現男子在社區大廳與女孩出現奇怪行為，接著2人走入電梯，由警衛幫忙按樓層按鈕，電梯門關上後男子火速蹲下狂吻小2女童，同時用手掌碰觸她的身體，等到目標樓層快抵達時，還把她拉過來熊抱，電梯門開啟後女童迅速逃跑。

4月2日中午11點，管理委員會召開會議並通知女童家人相關訊息，並確定男子的身分，當天12點父母邀請管理委員會見證雙方同意進行調解，因為他們不想節外生枝；但影片曝光後引發各國網友憤怒，台灣網友認為男子的行為相當變態，不能輕易善罷甘休。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/