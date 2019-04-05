巴西銀行大劫案！ 25名搶匪作案11人遭擊斃

2019-04-05 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕巴西聖保羅附近的瓜拉雷馬（Guararema）發生大規模銀行搶案，25名歹徒企圖炸開兩間銀行的ATM直接取錢，卻遭警察火力壓制，11名搶匪當場被擊斃，另有3人落網，至於警方則毫無傷亡。

據《美聯社》報導，聖保羅州警方表示，作案歹徒相當大膽，不管警察局就在旁邊，竟直接炸開銀行分局的自動提款機，隨後警匪展開槍戰並一路追緝逃逸匪徒。

搶匪一一遭擊斃後，特警人員在他們身上或車上查獲了多種槍枝、爆裂物和防彈背心，這批歹徒甚至還使用了5輛加裝防彈鋼板的車輛。至於被搶劫兩間銀行，則沒有透露是否有任何財物損失。

巴西的犯罪率相當高，去年有6萬多人因暴力事件而死亡，而且長期以來，巴西警察一直被指控有超越司法的殺人和暴力行為。不過聖保羅州長多利亞（Joao Doria）對此表示，那些使用散彈槍和機槍的罪犯不會只是出門散步而已，他們會到處搶劫並製造受害者，因此他要向那些把搶匪送進墳墓的警察表達祝賀之意。

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