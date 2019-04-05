忘記男友車 她狂砸賓利、法拉利等12輛豪車洩憤

2019-04-05 11:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國重慶市一名李姓女子，因為聯絡不上男友，認為男友故意躲避她，一氣之下到男友住處的停車場狂砸12輛豪車，李女被捕後，得知這些包含賓利、法拉利等豪車得由自己賠償，嚇得當場大哭。

綜合中媒報導，上月29日清晨7點多，警方獲報前往調查，發現共有12輛車受害，車身、玻璃有著不同程度的毀損，其中包含賓利、賓士、法拉利、勞斯萊斯、奧迪、寶馬等等，被損毀的車中至少6輛得進行維修，詳細損失金額暫時無法預估。

警方透過監視器循線逮捕李女，李女說，她與譚姓男友住在同個社區，男友欠她錢遲遲沒有還，最近李女又一直聯絡不上男友，認為男友故意避而不見，28日李女告知男友的友人，若男友再不出現，男友車子就會遭殃。

但李女並不記得男友的車子是哪一輛，只記得是輛豪車，李女來到停車場，一氣之下用石頭砸毀一輛車子的玻璃，隨後連絡男友友人，但等了許久都沒有收到回覆，李女氣急敗壞，又去拿了根鐵棍，狂砸停車場的車子，只要看起來和記憶中的男友的車子相似，都受到無端的牽連。

李女以為這些損壞的車應由男友賠償，到案後得知是自己得面對法律的制裁悔不當初、當場落淚，目前李女已被刑事拘留，全案仍在調查中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/