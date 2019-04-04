與紐西蘭警方對峙 俄國納粹支持者自戕身亡

2019-04-04 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕有名俄羅斯的54歲男子因發送一些內容敏感的電子郵件，引起紐西蘭警方關注，3月底和紐國警方對峙3小時後，男子自戕身亡。

《紐西蘭先驅報》報導，紐國警方3日發出聲明，該名來自俄國的男子名為杜博夫斯基（Artemiy Vldimirovich Dubovskiy，亦作Troy Dubovskiy）發送的電子郵件內容提及3月15日紐西蘭基督城槍擊案，引起警方高度注意。武裝警察於3月26日接獲消息，27日凌晨突襲杜博夫斯基的住處。

警方在他的家中發現的物品令人擔心，有改裝過的半自動槍枝、彈藥、暴力極端主義的內容、納粹制服和頭盔等。凌晨12時30分左右，警方在巷口發現杜博夫斯基，當時他人在自己的轎車內。杜博夫斯基很快就被紐西蘭武裝警察（AOS）、談判小組、警用直升機和警犬包圍，雙方僵持不下。

一直到凌晨3時40分左右，警察靠近車輛後發現杜博夫斯基傷勢嚴重，似乎是刀傷，車上除了刀外並無槍枝；強行將杜博夫斯基拖出急救，他仍傷重不治。

杜博夫斯基的父親對兒子的死表達悲痛，他表示，和兒子自1997年移居紐國，兒子對武器和軍事史十分狂熱，會收藏納粹相關物品，但從未表示過想使用槍械。但報導指出，杜博夫斯基有一些犯罪前科，加上從他家搜出的物品和對峙期間向警方透露的內容，認為他的確對社區造成高度威脅。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/