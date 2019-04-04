疑中國官方審查 禁歌創作歌手李志23場演唱會被取消

2019-04-04 20:21

〔國際中心／綜合報導〕中國全方位箝制民眾，連文化娛樂範疇都不放過。四川省文化和旅遊廳3日通報，今年2月，緊急叫停中國傳奇獨立音樂人李志在四川舉行的23場巡迴演唱會。演唱會原訂於2月23日至4月20日舉行，已售出1.8萬多張的門票將安排退款。通報中指其行為不端，但並未說明具體原因。

今年40歲的李志過去曾創作不少禁歌，包括紀念八九「六四」的《廣場》、《1990年的春天》，嘲諷專制統治的《人民不需要自由》，其歌曲和演出活動多次被封殺。雖然李志近年來不再觸及政治敏感話題，但似乎難逃打壓。李志1月間曾來台巡迴表演。

李志2月22日在個人微博展示在醫院帶着病號手環的照片，同時宣布取消巡演，並配文：「抱歉」。李志團隊其後解釋他是因身體抱恙而取消巡演。

不過對於李志巡迴演唱會突然取消，有歌迷懷疑是為不可抗力的因素。一名李志歌迷對自由亞洲電台表示，「按照李志的性格，如果身體不適，應該會在身體好了之後立刻恢復演出，不可能直接取消一切巡演。」

另一位化名羽田的歌迷也說，「照片中李志戴的綠色腕帶，表示病情並不嚴重。可能因為取消的原因不能對外公開，所以他只能自己來擔。」

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