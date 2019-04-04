香港抽驗中國淡水魚 竟含致癌「食物界禁藥」

2019-04-04 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港浸會大學近日發現中國5個淡水魚樣本含有無色「孔雀石綠」，顯示中國對孔雀石綠欠缺監管。香港食安中心今（4）日在臉書直指可致癌的孔雀石綠是「食物界禁藥」。

綜合港媒報導，浸大香港有機資源中心去年9日至11月，在市場抽取57個水產樣本化驗，在39個中國常規養殖樣本中，發現5個樣本含有無色孔雀石綠，其中3個更超過歐盟規定的2微克標準，另有4個樣本的砷含量超出中國及歐盟標準，還有一個鱖魚樣本含有水銀，但未超標。

浸大香港有機資源中心總監黃煥忠認為，調查結果顯示中國對孔雀石綠欠缺監管的情況仍屬嚴重，孔雀石綠難以分解，可能增加致癌風險，建議港府加強監控進口水產及設立追蹤系統。

香港食安中心今天也以「食物界禁藥」形容可致癌的孔雀石綠，指出孔雀石綠是工業染料，過去曾被用於醫治魚類疾病，但對人體帶有基因毒性，會致癌，香港法律因此規定食物不可含孔雀石綠。

香港魚類學會會長莊棣華指出，中國某些養殖場水質較差或空間不足，魚染病機率較高，有部分養魚戶會使用孔雀石綠等藥物，防止魚類生病；另外，運輸時魚體互相衝撞摩擦，可能會導致魚外型受損，有些養殖戶為掩飾損傷，會利用藥物讓魚看起來更健康完整。

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