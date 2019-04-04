美前副總統拜登道歉了！被控性騷擾後表示會更謹慎

2019-04-04 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕被視為2020年美國總統大選強棒候選人的美國前副總統拜登（Joe Biden），近日被多名女子指控「令人感到不舒適」的舉動，飽受輿論抨擊。拜登周三在推特表示，他以後會在尊重個人空間方面「更加謹慎」。

被控性騷擾的拜登在推特公開一段影片，他在影片中說，「社會規範不斷地變化，我明白，我也聽到了這些女性說的話。對我而言，政治一直是關於建立連結，但我以後會在尊重個人空間方面更加謹慎。這是我的責任，我會承擔。」

綜合媒體報導，拜登在周三以前，透過發言人回應，強調自己擔任公職多年，有數不清的握手、擁抱，但「從未意圖讓任何人感覺不舒適」，「也從不覺得我的行為不當」；直指相關說法為其他團體的「抹黑」。

不過周三拜登態度大轉彎，他強調，在他漫長的政治生涯中，他總是試著與人們建立連結，「那是我的責任，我認為我握手，我擁抱人們；無論他們是女性、男性、年輕人、長者，這是我一直以來的方式，這是我試著表達我關心、傾聽他們的方式。」他指出，他知道「保護個人空間的界線已被重設，我明白了，我會更加謹慎。」

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts — Joe Biden （@JoeBiden） 2019年4月3日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/