美前副總統拜登道歉了！被控性騷擾後表示會更謹慎

2019-04-04 17:39

〔即時新聞/綜合報導〕被視為2020年美國總統大選強棒候選人的美國前副總統拜登(Joe Biden),近日被多名女子指控「令人感到不舒適」的舉動,飽受輿論抨擊。拜登周三在推特表示,他以後會在尊重個人空間方面「更加謹慎」。

被控性騷擾的拜登在推特公開一段影片,他在影片中說,「社會規範不斷地變化,我明白,我也聽到了這些女性說的話。對我而言,政治一直是關於建立連結,但我以後會在尊重個人空間方面更加謹慎。這是我的責任,我會承擔。」

綜合媒體報導,拜登在周三以前,透過發言人回應,強調自己擔任公職多年,有數不清的握手、擁抱,但「從未意圖讓任何人感覺不舒適」,「也從不覺得我的行為不當」;直指相關說法為其他團體的「抹黑」。

不過周三拜登態度大轉彎,他強調,在他漫長的政治生涯中,他總是試著與人們建立連結,「那是我的責任,我認為我握手,我擁抱人們;無論他們是女性、男性、年輕人、長者,這是我一直以來的方式,這是我試著表達我關心、傾聽他們的方式。」他指出,他知道「保護個人空間的界線已被重設,我明白了,我會更加謹慎。」

Social norms are changing. I understand that, and I’ve heard what these women are saying. Politics to me has always been about making connections, but I will be more mindful about respecting personal space in the future. That’s my responsibility and I will meet it. pic.twitter.com/Ya2mf5ODts