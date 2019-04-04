手術後未取出鋼絲 男子心臟遭刺3個月後死亡

2019-04-04 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕前年11月一名日本69歲男性進行心臟手術，在安裝好心導管後，醫生忘記將體內長約1公尺長的鋼絲導線取出，事後鋼絲刺傷了心臟，造成血液淤積壓迫心臟，3個月後男子不幸死亡，由於男子轉院後也未被發現異狀，檢方目前認定此案歸咎於一連串的醫療疏失，正調查相關醫事人員。

綜合日媒報導，69歲的鈴木博於大阪寢屋川市的寢屋川生野醫院進行心臟手術，在安裝好心導管後，醫生忘記將體內長約1公尺長的鋼絲導線取出，事後導絲刺傷了心臟後造成血液淤積壓迫心臟，3個月後男子不幸死亡。

報導指出，男子死前轉院到了大阪都島區的明生醫院，明生醫院也未發現這條鋼絲，檢方認定鈴木博的死因應歸咎於一連串的醫療疏失，認為兩間醫院都涉嫌業務過失致死，目前正訊問與鈴木博一案相關的醫生。而對於此離奇案例，寢屋川生野醫院表示「負責人不在因此無法回應」，而明生醫院則表示「今天下午將發表聲明」。

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