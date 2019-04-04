新研究指大堡礁全面喪失恢復能力 恐釀大規模生態浩劫

2019-04-04 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲大堡礁白化問題日趨嚴重，最新研究顯示，連續兩年的海洋熱浪不僅對當地珊瑚蟲及共生藻造成巨大傷害，更徹底摧毀珊瑚群的「恢復能力」，未來不僅復育無望，更有可能引發整體生態大崩潰。

根據《CNN》報導，3日發表在《自然》雜誌（Natural）的報告指出，科學家針對2016與2017年連續兩年嚴重海洋熱浪對大堡礁的影響進行研究，調查在這2年異常高溫事件後倖存的成年珊瑚數量，以及這些倖存珊瑚在2018年的繁衍狀況，以推估未來復育的難易度與可能性。

研究人員證實，在2016、2017連續兩年海洋熱浪肆虐後，共生藻大批死亡，珊瑚蟲亦無法獨活，倖存的成年珊瑚數量實在過少，連帶導致交配及繁衍難度大增，去年珊瑚的新增數量較此前大幅下滑近9成，僅剩少許活體苟延殘喘，即便海水均溫未來沒有繼續升高，大堡礁還是很有可能完全無法復原。

在2017年連續2年發生海水異常高溫事件後，當時就有科學家對大堡礁珊瑚白化問題表達悲觀態度，這次是海洋熱浪後首度有年度統計資料及詳盡調查的研究報告，惟其結論與此前預測的相符，大堡礁逐漸白化的命運似已無法逆轉。

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