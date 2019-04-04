六四酒案 被告以尋釁滋事罪判刑3年

2019-04-04 14:16

〔中央社〕「六四」事件30週年前夕，四川成都中級法院昨天裁定「六四酒案」被告之一的羅富譽「尋釁滋事」罪名成立，判刑3年、緩刑4年。分析認為，由於涉及敏感的六四，當局因此以尋釁滋事定刑。

2016年，陳兵、符海陸、張雋勇和羅富譽為紀念六四，在白酒酒瓶貼上與1989年六四天安門事件諧音的「銘記八酒六四」商標，之後因此被捕，先是被控尋釁滋事，後又改為涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」。

全案拖延兩年餘，直到1日才在成都市中級人民法院分4天審訊，罪名又改回尋釁滋事罪。

美國自由亞洲電台3日報導，法院當天裁定羅富譽尋釁滋事罪名成立，判刑3年、緩刑4年，扣減關押時間後同日獲釋。最後一名被告陳兵今天也會有所裁決。

據報導，羅富譽的妻子高燕對判決結果表示「不太滿意」。家屬在社群媒體發文形容，庭審過程中，法官、官派律師和檢察官只是在「走程序」，就像念台詞一樣。

除了羅富譽，符海陸和張雋勇先前也分別以尋釁滋事罪判刑3年，並分別緩刑5年和4年。據了解，3人在緩刑期間會有10天保釋期，期間不允許和外界接觸。

報導引述持續關注本案的成都市民張雲忠表示，當局可能認為判緩刑已可達到目的。

張雲忠說，「意思就是把你放出來以後還要限制你出城。每週要匯報一次思想工作。有些東西你根本不敢去做，網上也不准發帖，他要重新收監就重新收監。因為涉及到敏感事件，就以尋釁滋事定刑，不會說六四這些事情」。

香港支聯會1日曾發起集會，聲援並要求北京釋放符海陸4人。

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