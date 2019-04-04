獨步全球！搶先南韓 威訊通訊開通5G網路服務

2019-04-04 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國四大手機營運商之一的威訊通訊公司（Verizon）3日宣布，將率先全球於美國芝加哥與和明尼亞波利斯市開通5G網路服務，即使目前能使用5G網路的手機僅有Motorola Z3，但由於南韓預計於明日開通5G服務，美媒評論威訊此舉是「從南韓手上奪走『獨步全球』的稱號」。

據《NHK》報導，威訊通訊公司（Verizon）3日宣布，於美國芝加哥與和明尼亞波利斯市開通5G網路服務。Verizon董事兼執行長Hans Vestberg表示「我們公司會讓顧客率先全球體驗5G的威力」，並表示目前計畫在今年內將5G網路服務擴大到全美30個城市。

報導指出，三星將在4月5日推出全球第一支支援5G網路的手機「Galaxy S10」，如今卻被美國搶先一步。5G網路具有遠高於現行4G網路的傳輸速度，能瞬間連接網站，比上一代網路快20倍，號稱能在1秒內下載一部電影，也能幫助自動駕駛車輛、工業機器人、無人機和物聯網運作，對未來科技發展相當重要。5G網路與5G手機的同步實施，將會拓展未來人們使用手機的模式。

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