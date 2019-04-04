骨髓捐贈者突悔捐.. .6歲病童淚崩：我想健康

2019-04-04 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國江西省一名女童欣欣（化名）出生70天就被診斷出罹患重型地中海貧血，這6年欣欣每15天就得進行一次輸血維持生命，上月欣欣終於等到配對成功的骨髓，且對方也答應捐贈，沒想到，欣欣接受6天的術前化療後，捐贈者突然反悔不捐了，讓欣欣難過不已。

據《南方都市報》報導，重型地中海貧血必須接受定期輸血、去鐵治療，若找到合適的造血幹細胞捐贈者，成功移植後才可擺脫不斷輸血的命運，欣欣家中的經濟狀況不寬裕，父母為了治好欣欣，不惜費盡艱辛，這6年來，定期帶著欣欣去輸血，隨著需要的血量增加，老家當地的血液已逐漸不足所需，後來改由家中的老人家帶欣欣到深圳醫院輸血，欣欣父母的第二胎，一出生就被寄予「拯救姐姐」的厚望，不過無奈骨髓並不合適，欣欣一家人這些年來，不斷期盼著能早日出現配對成功的捐贈者，讓欣欣能脫離疾病的折磨。

前年10月，骨髓庫告知欣欣一家人配對成功的消息，欣欣父母為了40萬元人民幣（約183萬5千元新台幣）的手術費努力籌錢，加上借錢、貸款好不容易湊到30多萬元人民幣（約137萬6千元新台幣）的押金，另外還需負擔捐贈者的體檢與採集幹細胞等等的費用，共需5萬元左右的人民幣（約22萬9千元新台幣）。

經過一年半，最近終於訂下本月2日為骨髓移植的日子，為了如期進行移植手術，上月23日欣欣開始接受術前化療，沒想到才沒幾天，29日晚上，捐贈者卻突然反悔了，欣欣一家費盡千辛萬苦，卻得到這樣的結果，讓他們難以接受。31日，這項壞消息傳到欣欣耳裡，欣欣難過地哭了出來，嘴裡說著，「我想健康」，讓大人們都感到相當不捨。醫生表示，這樣的狀況非常少見，只能先將欣欣的造血幹細胞輸回去，繼續等待合適的捐贈者。

骨髓捐贈者任何時候都可自由選擇捐贈與否，且個資受到保密，欣欣一家無法得知對方悔捐的原因，所幸目前已找到第二個合適的捐贈者，骨髓庫表示，雖然骨髓捐贈者能隨時不受拘束地選擇捐贈與否，但若患者已經為了移植做了化療等等的措施，臨時悔捐對患者很可能造成很大的傷害，呼籲捐贈者確定捐贈前先考慮清楚。

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