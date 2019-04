慘遭祝融 英國230年古老大教堂付之一炬

2019-04-04 10:32

〔即時新聞/綜合報導〕英國蘭開夏郡(Lancashire)的布拉克本鎮(Blackburn)一座擁有230年歷史的老教堂於當地時間週三凌晨發生大火,火勢一發不可收拾,所幸並未造成人員傷亡。

綜合媒體報導,該座大教堂於當地時間3日清晨5點半起火,現場濃煙滾滾,整座建築均遭大火吞沒,消防獲報後立刻出動8輛消防車及2架直升機協助滅火,在火勢撲滅後,也持續協助挽救倖存的彩繪玻璃窗及其他文物。事後消防人員表示這起大火並無人員傷亡,起火原因仍有待調查。

該座教堂最初是在1789年落成,前身為聖約翰傳教士大教堂,被列為二級歷史建築,同時也是當地最古老的教堂,目前則被活化改為藝術中心。

Great work from @LancashireFRS to get the fire at The Bureau Centre for the Arts in Blackburn under control so quickly. Here's our latest update.https://t.co/6VAeFJH8Oj pic.twitter.com/XGIhCDhGVz