創金氏新紀錄！梅根哈利專屬IG 6小時追蹤破百萬

2019-04-04 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕英國哈利王子和妻子梅根週二（2日）正式設立專屬的Instagram帳號，不再與兄嫂威廉和凱特共用一個推特和IG帳號，結果這個專屬帳號開通不到6小時追蹤人數就達100萬，今日更獲金氏世界紀錄認證已創下新的世界紀錄。

綜合媒體報導，正式封號為薩塞克斯公爵和公爵夫人的哈利與梅根，在週二設立專屬的IG帳號「@sussexroyal」（薩塞克斯王室），首篇貼文在發布不到1個小時後，該帳號就吸引超過23.7萬名粉絲追蹤，不到24小時就吸引超過200萬人追蹤，到目前則已獲得超過300萬的追蹤人數。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）官方今日更指出，該帳號在開設5小時45分鐘時，追蹤人數就達到100萬，創下新世界紀錄，打破南韓歌手姜丹尼爾先前創下的紀錄。姜丹尼爾之前是在帳號開設11小時又36分鐘時達到100萬人追蹤。在更之前的紀錄保持人則是教宗方濟各，他在2016年時是在帳號開設12小時達到100萬人追蹤。

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