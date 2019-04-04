美專家警告：中國用新技術製假地圖 擾亂各國

2019-04-04 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕近期「AI換臉」（Deepfakes）技術相當盛行，能製出以假亂真的動態人臉畫面。不過，美國國家地理情報局專家31日指出，這項技術也可以應用在軍事上，而中國在這方面技術領先於美國，甚至能在衛星圖上製出不存在的影像或建築物，來擾亂其他國家的偵察。

據《防務一號》（Defenseone）報導，美國國家地理情報局局長辦公室的自動化項目主管兼首席資訊總監邁爾斯（Todd Myers）聲稱，中國是首個利用「生成對抗網路」（Generative Adversarial Networks，GAN）技術來對衛星圖進行加工，試圖欺騙、擾亂外界偵察的國家，「他們已經成功欺騙了電腦，讓電腦辨識出不存在的地形和目標。」據悉，在GAN技術中，最廣為人知的應用就是「AI換臉」。

邁爾斯解釋，中國利用GAN技術來操縱圖像和像素，並進一步製出不存在的東西。例如，當中國在某處河流製造出「假橋」後，接著對手就會針對這座橋，在被引誘的情況下制定戰術。他說：「中國早就有計畫要來實現『邪惡目的』。」

邁爾斯指出，中國學者從2017年起，就開始利用這項技術來識別衛星照片中的道路和橋梁等目標物，「先不說國防和情報方面會遇到的問題，想像一下，若是Google地圖真的被混入假資訊，那麼5年後，當特斯拉自動駕駛系統被廣泛使用後，又會如何？」

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