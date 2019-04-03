撿到槍？中國留學生拍片：「支持武統台灣的都是蠢蛋」

2019-04-03 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕一名自稱「純種野生大陸人」的中國留學生在Youtube發布影片分享了自己對台灣的看法，說「支持武統台灣的都是蠢蛋」，引起熱烈討論。

日前一名自稱「純種野生大陸人」的中國留學生Leonard在Youtube發布影片表達自己對「武統台灣」的看法，直言「支持武統的都是蠢蛋」。

影片中他先以戰爭賣命絕對會有無辜的犧牲為基礎，質疑「難道今天中國強大了，就覺得可以去欺負別人了？」，以及這些教唆武統的人根本不懂文明社會的珍貴，也不會意識到那些為戰爭喪命的都是別人的骨肉。

這名網友用「明帝國燕王朱棣篡位而對舊勢力懷有戒心」來暗諷中共政權，更以「特洛伊戰爭」的歷史來比喻中共施行統戰洗腦教育，增加中國人對黨、對國家的榮譽感，事實上開戰理由只是為了「美色」，意指個人或少數集團的利益。

最後他認為台灣人與中國人擁有完全不同的意識型態，如果蠻橫硬幹堅持武統，那就和「強姦」是一樣的事情，最重要的是必須互相尊重。

目前這部影片已有約10萬人次觀看，6千多個讚以及超過5千則評論。網友留言：「給這位小哥點讚，有勇氣說出自己觀點」、「講得太好了！我們台灣人在這座島上生活得好好的，哪裡得罪你們中國了？」、「像您這思路清晰的人不多了。」、「理性且有邏輯的中國朋友！」

相關影片請見：

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