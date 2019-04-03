奈國富人「想吃倫敦披薩」 外送員搭機飛6437km送達

2019-04-03 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕非洲西部國家奈及利亞一名富人日前透過手機訂外賣，訂的竟然是英國的披薩，而外送員在搭上英國航空公司（British Airways）後，飛行長達6個多小時，跨越6437公里的距離，終於從倫敦抵達當地機場，富人還派專人去替披薩「接機」。

綜合外媒報導，71歲奈及利亞農業和農村發展部長奧貝（Audu Ogbeh），近日向農業委員會爆料這項消息。對此，奧貝表示，現今非洲國家相當依賴外國的進口食品，這種「跨國外賣」在當地已成為一種趨勢，同時，也成為有錢人顯示自身階級和炫富的象徵。

奧貝擔心，如果沒辦法改變趨勢，轉向支持國內生產者，未來國內經濟恐會遭到破壞。他說：「這是一件非常煩人的情況，我們必須減少進口計畫，趕快想辦法結束這個流行。」

據悉，奧貝並未透露那些「下訂單的有錢人」到底是誰，不過此事曝光後，社交平台上隨即展開熱烈討論，網友紛紛表示「這絕對是最頂尖的奢華享受」、「英國航空什麼時候開始國際送披薩服務了」；不過也有人認為，只要對方願意進行交易的話就沒有問題，「難道比較喜歡英國的披薩也有錯嗎」。

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