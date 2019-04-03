分家了！ 哈利梅根告別肯辛頓 設立專屬IG帳號

2019-04-03 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕分家了！英國哈利王子和妻子梅根週二（2日）正式設立專屬的Instagram帳號，不再與兄嫂威廉和凱特共用一個推特和IG帳號。

綜合外媒報導，正式封號為薩塞克斯公爵和公爵夫人的哈利與梅根，日前確定因各自組建的家庭、分歧的職責，將逐步進行分家計畫，不僅要與威廉和凱特在不同地方各組家庭，也將組成各自的工作團隊。

哈利與梅根在週二設立專屬的IG帳號「@sussexroyal」，第一篇發文表示這是薩塞克斯公爵和公爵夫人的官方帳號，未來相關公告將在此分享。

外媒指出，首篇貼文發布不到1個小時，該帳號已有超過23.7萬名粉絲追蹤。許多王室迷期待不久將到來的王室寶寶的消息。

過去威廉夫婦與哈利夫婦共用的肯辛頓宮推特和IG帳號已變成威廉一家5口的專屬帳號，肯辛頓宮推特週二也發文宣布「@sussexroyal」IG帳號設立，歡迎網友關注。

Welcome to Instagram, SussexRoyal!



Follow for more on the work of The Duke and Duchess of Sussex ???? https://t.co/qN4RncphDl pic.twitter.com/HpPdVNznrF — Kensington Palace （@KensingtonRoyal） 2019年4月2日

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