哀悼！ 南韓又有一名慰安婦去世 現僅剩21人存活

2019-04-03 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一個慰安婦受害人援助團體今日表示，一名住在大邱市的97歲慰安婦受害人已於31日去世。現在，南韓政府登記下的慰安婦受害人，僅剩21人在世。

根據《韓聯社》報導，這名過世的長者於2016年登記為慰安婦受害人，老人的遺囑中表示不願意公布個人消息。對此，韓國女性家庭部長官陳善美表示哀悼，並說：「光是今年就有4名慰安婦受害人去世，令人十分心痛。女性家庭部將幫助慰安婦受害人安享晚年，並為推進各種紀念項目，以及恢復受害人名譽而付出更多努力。」

二戰期間，日本政府強制招募民間婦女為日本軍提供性服務。受害者除了來自日本，還有日本在亞太地區的殖民地，例如：台灣、中國、南韓、菲律賓、印尼等國。慰安婦招募幾乎都是以詐騙、誘拐或強迫等手段，以一般工作的名義掩飾，直到女性簽約赴工後，才發現自己被騙。估計約有20萬到40萬名女性因此受害。

2015年，日本首相安倍晉三針對慰安婦問題，向南韓表示歉意。但對於台灣、中國等其他地區，日本並沒有任何行動。中國最後一位慰安婦於去年去世，而台灣僅剩2名慰安婦還在世，很有可能無法活著等到日本道歉。

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