希望是真的！專家：口服避孕藥可降低這種癌症致命機率…

2019-04-02 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕口服（事前）避孕藥除可調整月經週期及避孕之外，美國最新研究顯示，能夠有效降低罹患惡性卵巢癌的機率。

美國紐約州立大學水牛城分校的研究員蒙吉歐維（Jennifer Mongiovi）及其同仁，在記者會上發表了最新研究。該研究綜合了20個卵巢癌協會（Ovarian Cancer Association Consortium）的研究報告，並加入579個病例為研究對象，根據研究結果顯示，「規律服用避孕藥的時間每多5年」，試驗者罹患致命癌症的機率可下降32％。

研究指出，綜合研究結果，任何使用口服避孕藥的經驗，都能讓卵巢癌在12個月內惡化致命的機率降低46％。

對此，蒙吉歐維分析：「服用避孕藥讓你的卵巢受傷的頻率降低，也因而降低了未來更多傷害（例如罹癌）的風險。」

這份研究是於美國知名癌症研究中心羅斯威爾派克（Roswell Park）進行。專家也提醒，在服用任何避孕藥之前，必須諮詢醫生及專業意見，切勿自行隨意購買服用。

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