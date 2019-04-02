全面迫害！中國嚴禁宗教物品流通 郵寄十字架遭重罰

2019-04-02 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教不遺餘力，數以百萬計的人民受害，如今又傳出當局嚴格禁止宗教相關物品流通，就連聖經或十字架都不得包裝、郵寄，違者將遭開罰高額罰款。

長期關注中國人權狀況的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國政府近年嚴禁各通路販售《聖經》等宗教經典，如今就連郵寄相關物品都會受到重罰。年初香港順豐快遞公司以十字架是「宗教物品」為由，拒絕寄送一事引發熱議，至於中國本土則早已落實相關法規。

據稱，相關規定最早在2017年傳出，如今幾已徹底落實，任一包裹寄送途中一旦被查出有宗教書籍與相關違禁品，快遞員會被罰4000至5000元人民幣（約新台幣1萬8000至2萬3000元），快遞公司則要被罰1至2萬元人民幣（約新台幣4萬5000元至9萬元）。因此，各省市的快遞公司現已全面要求實名制登記郵寄物品，以利追查源頭。

報導指出，不僅前述宗教刊物，涉及政治言論的書籍也在查禁之列，就連寄送香港、澳門及台灣出版的作品，都有可能被視為違法行為而受到重罰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/