金凱瑞政治漫畫諷法西斯 意外槓上墨索里尼孫女

2019-04-01 22:33

〔編譯茅毅／綜合報導〕擁有美國和加拿大國籍的好萊塢男星金凱瑞（Jim Carrey），近年淡出螢光幕，改畫政治漫畫，但他3月30日在其社群媒體「推特」上所貼的一幅圖畫，卻引發遠在義大利的一名歐洲議會議員不滿並回擊，這名議員正是二次大戰前義大利法西斯獨裁者墨索里尼的孫女亞歷山德拉‧墨索里尼（Alessandra Mussolini）。

以好萊塢電影「王牌威龍」、「阿呆與阿瓜」等作品馳名的金凱瑞，近年以政治漫畫嘲諷美國總統川普。他3月30日在推特上貼一張素描作品，畫中一男一女倒吊示眾，引用的正是墨索里尼及其情婦貝塔西（Clara Petacci）1945年在墨索里尼失勢逃亡時，被游擊隊抓到後槍決，並在一個梁柱下倒吊示眾的歷史場景。金凱瑞還寫下「要是各位想知道法西斯主義的下場，就問問墨索里尼與他情婦」的圖說。

當天一早，就有超過8.3萬人按讚，台灣時間1日晚間近10點時，已達約9.2萬人。不過，曾演過電影、當過「花花公子」雜誌封面模特兒的亞歷山德拉可就不喜歡。她3月31日直接在其推特上點名金凱瑞，罵他是個「混蛋、雜種（bastard）」，畫的東西「骯髒、下流（dirty）」。

亞歷山德拉在義國政壇被歸類為極右派政治人物，向來不遺餘力捍衛其祖父聲譽。她除了以髒話回擊外，還要金凱瑞把美國的一些「黑歷史」也畫成政治漫畫，例如1955年因拒絕讓座給白人乘客竟遭美國警方逮捕的非裔美籍女性羅莎‧帕克斯（Rosa Parks）的事蹟、美國如何對待原住民印地安人，甚至美國於二戰末期丟下原子彈的歷史。惟她一開始並不知道，金凱瑞其實原籍加拿大，2004年才歸化美籍。

然而尷尬的是，金凱瑞素來不在社群媒體上與批評他的人士、網友互動，遑論打筆戰、口水戰。他推特上目前唯一追蹤的一個帳號，就是其第一段婚姻中獲得的愛女─珍（Jane），因此目前只見亞歷山德拉氣急敗壞，他卻尚未做出任何回應。

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