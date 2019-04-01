法國安養院傳出食物中毒至少5死 警方懷疑有人下毒

2019-04-01 23:08

〔即時新聞／綜合報導〕法國西南部城市土魯斯（Toulouse）的一座安養院，傳出食物中毒事件，警方懷疑是有人在晚餐下毒。目前已有5人死亡，另外16人仍在醫院觀察。

綜合外媒報導，法國當地時間3月31日，位於土魯斯南部耶爾姆（Lherm）的Cheneraie安養院，晚餐後有20多人身體極度不適，不斷嘔吐。陸續被送往醫院後，已經造成5人死亡，13人在醫院觀察、剩下3人平安脫離險境。經過調查，警方懷疑是當天的晚餐遭人下毒，目前已採集所有剩下的食物送去檢驗，也針對現場所有人進行調查。

這間安養院於2006年開設，目前有82名退休人士居住。受害家屬氣憤表示安養院人力不足，甚至以低成本做飯。一名95歲受害者的女兒氣憤表示，「我們每個月支付3000歐元（約新台幣10萬元），我的母親卻被遺棄了」。她指出安養院提供的食物並不是現做的，和網路上的介紹不同。

根據法國媒體《France bleu》報導，這間安養院現在由Omega集團管理。他們的食物都是現場準備的，一旦食物做好，就會送給老人們吃，這可以降低食物中毒的風險。但Korian集團於2019年1月購買了Omega，這有可能改變了他們在耶爾姆地區廚房的運營方式。

這場風波也引起附近小學的恐慌。許多家長打電話到小學，擔心孩子們的食物安全。校長表示作為預防，在調查結果出來之前，他們不允許學生喝自來水，並提供瓶裝水作為替代。當天經過檢查，已證實附近水源沒有遭到汙染。

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