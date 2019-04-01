「令和」新年號出自《萬葉集》 安倍：以美麗的心靈滋長文化

2019-04-01 12:21

〔駐日特派員林翠儀／東京1日報導〕日本今天公布新年號「令和」，首相安倍晉三發表談話指出，「令和」包含著「在人們相親相愛的美麗心靈中，誕生並滋長文化」的意涵。

有別於「平成」年號引用自中國《史記》的「內平外成」和《書經》的「地平天成」，新年號「令和」引用自日本最古老的詩歌總集《萬葉集》，這是史上首次使用非中國古籍的年號，也是某種形式的「去中國化」。

安倍指出，《萬葉集》是1200年前編集的日本最古老詩歌集，收錄了不僅是天皇、王公貴族，還有士農工商各階層百姓吟詠的詩歌，象徵著日本豐富的國民文化和悠久傳統的國書。

「令和」引用《萬葉集》「梅花之詩」第32首的序文，「於時，初春令月、氣淑風和」，安倍表示，日本具有悠久的歷史、芬芳的文化及四季變化的美麗自然，希望能確確實實地將這樣的民俗風情傳承到下個時代。

寒冷的嚴冬結束後春天降臨，一朵朵綻放的梅花就像一個個日本人對未來的想望，基於這樣的願望最後定「令和」年號。

這次新年號提早於1個月前發表，為日本憲政史上頭一次，主要是天皇生前退位才有可能如此進行，事實上，自民黨黨內保守派人士原本極力反對提早公布新年號，但為了方便各行各業配合修改，尤其是辦公室電腦化的現今，西曆與和曆的換算必須花時間調整，所以最後還是決定提早公布。

平成改元時首相竹下登也曾發表談話，說明年號引用的出處及意涵，不過是由當時代表發布新年號的內閣官房長官小淵惠三代為宣讀，小淵因此獲得「平成大叔」的封號。這次沿用慣例由官房長官菅義偉公布新年號，但首相談話則由安倍親自召開記者會發布。

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