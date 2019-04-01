中國教授集體遭整肅 法媒：「這句話」觸怒習近平

2019-04-01 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕近年中國大專院校教師遭整肅案例層出不窮，從清華大學知名法學教授許章潤被撤職，再到重慶大學副教授唐雲遭學生揭發撤銷資格。這些學者被撤職，顯現中國大學生告密風興盛，而目前也有傳出教授遭到整肅的事發原由，校方害怕因一句話惹怒中國國家主席習近平。

《法國國際廣播電台》報導，清華大學教授勞東燕在聲明中指出，沉默代表的不是中立，而是順從，「覆巢之下，安有完卵？」不要指望通過不斷地自我審查，來求得一時的苟且安寧，幻想從此高枕無憂。浙大光華法學院教授夏立安講反話，建議清華大學把「當下清華活着的自由主義分子」「許大教授」掃地出門，建議清華關閉校園裡 「死去的自由主義分子」王國維的紀念碑，因為「清華要想真想根絕自由主義，須從消除清華園裡的歷史做起，只有這樣才能讓那些自由主義分子的『坐待天明』成為泡影！」

重慶大學副教授唐雲在講授中國文學家魯迅相關課程時，以發表不當言論、損害國家聲譽遭學生告發。社群媒體流傳，唐雲事後回憶說，他在課堂上講了魯迅的立人、立國，到底立什麼樣的人和什麼樣的國，這樣牽扯出人的權利問題和執政合法性問題；其次講到學習方法問題，「其中講到要捍衛學術的尊嚴和漢語的尊嚴，一定要用優雅的漢語寫出有水平的學術文章，像擼起袖子加油幹這樣的句子，是十分粗鄙的，是對漢語優雅性的破壞」。「大家擼起袖子加油幹」是中國國家主席習近平2016年12月31日發表的新年賀詞的一句話，有分析指可能唐雲這句話觸怒了習近平，或者是校方害怕上面知道擔當不起，趕緊讓其「下課」。

報導提到，中國大學校園學生告密風日盛，已經有多位敢於衝破官方限定的教授應聲倒下。長江學者李建華表示，告密是告密者利用同屬於一個系統或團體人員之間的信任關係，為達到自己的個人目的上報消息，而內容往往不一定是違法犯罪行為。李建華說，「一個社會如果告密者泛濫，表明這個社會已經腐爛透頂。一個是愛如果慫恿告密者，表明這個時代已經黑暗至極。一個民族如果以告密為榮，形成了告密制度，表明這個民族已經萬劫不復。」

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