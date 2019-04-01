中共高壓控管 穆斯林面臨傳統文化大滅絕的危機

2019-04-01 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕中共以「去極端化」為由，對新疆維族、哈薩克族等穆斯林進行監控及洗腦，有海外關注中國宗教自由的網媒披露，這些監控及洗腦已經深入到迫害穆斯林生活的各個層面，控訴穆斯林傳統面臨被滅絕的危機。

《寒冬》報導，新疆穆斯林的生活、工作、傳統習俗都被強改。現在的新疆穆斯林不吃豬肉傳統已被去除，什麼都吃，不能穿伊斯蘭圖案的衣裙，包括家居裝飾上也不能有該些圖案，而早在2015年，就已明文規定禁止在公共場所穿戴蒙面罩袍，男禁蓄長鬍、女禁遮面，不許回民穆斯林戴白帽，萬一穆斯林留大鬍子被社區工作人員發現，不止被強行刮掉，還要寫自願刮掉鬍子的「保證書」。

居住習慣也被迫改變，維族人本習慣鋪毯子席地而坐，現在被規定要坐沙發，政府還會進屋檢查。學校、家裡都不能學習維族語，甚至連一本維語書都不能留，連過春節，都是過漢人春節，維族人家裡都被強貼漢人的春聯、掛燈籠。

出門沒有身份證 食衣住行都不行

在新疆出門，隨時要帶身分證，進菜市場、學校、小區、醫院、銀行、飯店、門市部等地必須出示身分證，沒有身分證，食衣住行全部都不行，若是被盤查抱怨幾句，警察馬上會來，買了菜刀，還要拿到社區刻上自己的身份證號碼，在電腦入檔列管。

這是一般生活，如果是維族人打過架、闖過紅燈，都要被抓進改造營。現在，維族人看見漢人，走路都低著頭，不小心碰一下漢族人，趕快說對不起，過十字路口時怕被舉報闖紅燈。

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