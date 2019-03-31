美國23％成年人沒性行為創新高 多數是20來歲男性

2019-03-31 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國一項社會調查顯示，去年有近23％的美國成年人一整年都沒有性生活，創下歷史新高，其中大多都是20來歲的男性。

據《福斯新聞》報導，從成年人的不同年齡層來看，美國30歲以下男性無性行為的比例，2018年達到28％之多，比2008年的數據暴增了2倍左右。至於18歲至30歲的成年女性，則有18％在去年沒有發生過性行為，比2008年增加了8％。

加州聖地牙哥州立大學（San Diego State University）心理學教授特溫格（Jean Twenge）分析，20多歲的年輕人通常不會有同居伴侶，性生活自然會減少。

特溫格表示，20多歲男女無性行為的比率差異，主要在於年輕男性更常和父母同住，「當你住在家裡時，將性伴侶帶入你的臥室可能會非常困難。」另外，現代年輕人比十多年前擁有更多娛樂，晚上都忙著看各種熱門影片或玩電玩遊戲。

事實上，性行為的多寡也與失業與否有關，54％的失業美國人沒有穩定的性生活，相對來說，有工作的美國人在這方面的比率則是32％。

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