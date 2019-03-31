美國民主黨總統初選 同性戀選將巴提吉格聲勢看漲

2019-03-31 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統初選競爭激烈，其中，現任印第安納州南灣（South Bend）的市長巴提吉格（Pete Buttigieg）聲勢看漲，他同時也是1名已出櫃的同性戀者；未來他若在民主黨總統初選中出線，並順利贏得明年的總統大選，白宮將迎接有史以來最年輕的總統，同時也是第一位已出櫃的同性戀總統。

綜合外媒報導，巴提吉格目前在最新一輪的初選民調中排名前5，有鑑於民主黨總統初選人數爆炸，這個排名位置讓他與美國前副總統拜登（Joe Biden）等人都被視為有機會出線的熱門人選之一。雖然只是排名前5，但巴提吉格的聲勢顯然水漲船高。過去一週內，他在Google上的搜尋流量比他過去兩年的流量加起來還多，同時也讓他成為過去一週來被搜尋最多次的民主黨候選人。

事實上，巴提吉格8年前他當選南灣市長時，就已經打破美國10萬人口以上的城市中，最年輕市長的紀錄。而他的丈夫Chasten Buttigieg是一位中學老師，Chasten的幽默和坦率不僅為他贏得Pete的心，也讓他的推特追蹤者越來越多，為其丈夫的參選立下良好形象。

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