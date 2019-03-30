10天連3爆！中國山東又發生工廠爆炸 造成5死3傷

2019-03-30 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期頻頻發生工廠爆炸事件，山東青州在3月29日晚間又發生一起工廠爆炸事件，至少造成5人死亡；當地政府指出工廠爆炸的肇事原因是天然氣外洩所致，這起爆炸意外也是中國近10天以來第3起工廠爆炸事故。

綜合外媒報導，位在山東青州市的永利珍珠岩廠珍珠岩廠房在昨天（29日）晚間9點35分左右發生爆炸事故，事發當時有8名職員在廠內值班，爆炸後有2人當場無生命跡象，3人在送醫搶救後傷重不治，3人輕傷；事後當局調查後，初步研判爆炸原因是液化天然氣洩漏所致，該廠房直接炸毀，爆炸所帶來的強烈衝擊波，甚至把週圍商家的門窗打壞，目前負責人已遭公安機關拘捕，詳細原因仍在調查中。

這起工廠爆炸事件，也是中國繼江蘇鹽城1家化工廠在3月21日發生78死、79傷的爆炸事故、山東煙台招遠市1間化工廠在3月25日發生的1死4傷爆炸事故後，在10天內連續發生的第3起工廠爆炸事故。

當時在發生鹽城化工廠爆炸意外後，中國國務院曾發佈緊急通知，要求「深刻吸取教訓，全面開展危險化學品安全隱患集中排查整治；要敢於動真碰硬，持續加大安全執法力度；加強應急準備，有力有序有效應對各類事故災害」；中國國家主席習近平、與國務院總理李克強也作出批示，要求全國各地吸取教訓、加強安全隱患排查、防範重特大事故發生。

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