英超前鋒薩拉空難喪命 機師疑違法夜間飛行

2019-03-30 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕英超足球聯賽卡迪夫城28歲阿根廷籍前鋒薩拉（Emiliano Sala），1月21日深夜搭乘小型飛機從法國前往英國，機上只有他與飛行員伊伯森（David Ibbotson），孰料飛機墜海造成2人雙雙身亡，如今調查報告更顯示，伊伯森被認為患有色盲，而且沒有夜間飛行的許可。

據《BBC》報導，由於伊伯森在歐洲區域內駕駛的Piper Malibu小飛機，本身是在美國所註冊，所以他在英國民航局（CAA）和美國聯邦航空總署（FAA）都有證件紀錄。

從FAA的記載上看來，伊伯森在飛行時必須戴上眼鏡矯正近視，而CAA則沒有公開伊伯森的飛行證照內容。不過消息人士指出，伊伯森的執照限制他「只能在白天飛行」。

該名航空業知情人士透露，色盲會讓飛行員無法取得夜間飛行的核准，因為在夜晚開飛機必須要能夠區分機場的紅燈與綠燈指引。英國航空監管機構更證實，伊伯森所持有的英國私人飛行員執照，沒有記載夜間飛行的相關評比，

歐洲航空規則將夜晚定義為「從日落後半小時到日出前半小時的時間」，事實上薩拉當天原定上午9時搭機，但他想和老東家法甲南特好好道別再到英超卡迪夫城打拚，所以改成晚上7時出發，而當晚飛機起飛後，已過了日落時間1個多小時了，顯然已進入夜間飛行的時刻。

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