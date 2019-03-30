驚！2人男子樂團遇車禍 同年同月同日死

2019-03-30 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國利物浦2人男子樂團Her's，成員分別為24歲的菲茲派翠克（Stephen Fitzpatrick）以及25歲的蘭丁（Audun Laading），從美國亞利桑那州趕往加州演出時遇上車禍，不幸雙雙喪命。

據《BBC》報導，當時由37歲的領隊安格布萊森（Trevor Engelbrektson）開著福特廂型車載著2人，行駛在10號州際公路前往加州聖塔安娜（Santa Ana），孰料卻遇到一輛「錯誤駕駛」的Nissan貨卡撞擊，兩車隨即起火。

福特廂型車上的2人樂團Her's和領隊全都罹難，Nissan貨卡駕駛為64歲的加州人雷博拉爾（Francisco Edward Rebollar），也在車禍中死亡。

警方透露，道路上沒有任何煞車痕跡，而且在撞得碎片四濺的現場留有一個酒瓶，目前尚不清楚雙方司機的體內酒精容度為何，但車禍已初步確認是雷博拉爾肇事釀禍。

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