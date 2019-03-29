27公斤怪石當傳家寶 鑑定才知是20億元巨無霸珍珠

2019-03-29 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大一名男子日前繼承了一顆傳家之寶，雖然該顆怪石看上去平凡無奇又十分笨重，但男子近期將怪石拿去給專家鑑定後才發現，原來這是一顆「巨無霸珍珠」，且價值高達6000萬到9000萬加幣（約新台幣13億到20億元）。

據《CBC》報導指出，加拿大男子雷耶斯（Abraham Reyes）早先從姑姑那繼承了一顆家傳怪石，這顆重達27.65公斤的乳白色怪石不僅笨重，外型也很普通，不過從事礦產代理的雷耶斯則有不同想法，他在與家人商量後，請到專家對這顆石頭進行鑑定，結果竟發現這其實是一顆「巨無霸珍珠」，甚至比早先世界公認的最大珍珠「阿拉珍珠」還要大上4倍，價值更高達6000萬到9000萬加幣，且還有近1000年的歷史。

至於這顆珍珠的由來，據雷耶斯透露，他祖父在1959年於菲律賓的卡米金島（Camiguin）向漁民買來一粒巨蚌殼，當時他也不知道裡面藏有珍珠，而是直接轉送給雷耶斯的姑姑。在確認到這顆傳家寶的價值後，雷耶斯也特地訂做一隻黃金章魚，當成「巨無霸珍珠」的展示台，並打算將它對外展出，讓更多人能欣賞到這塊珍寶。

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