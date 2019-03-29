飛呀飛！一陣狂風吹來 他和遮陽傘一起被吹上天了...

2019-03-29 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕飛起來了怎麼辦？土耳其南部奥斯曼尼耶省（Osmaniye）男子科卡達利（Sadik Kocadalli），在市場裡工作時驚見旁邊的遮陽傘快被狂風吹走，和另外2人一起衝上前想把傘拉回來，孰料科卡達利就這樣和遮陽傘一起被風吹上去了。

據《福斯新聞》報導，科卡達利透露，當時風越來越大，他注意到撐在推車上的傘不斷在移動，所以自己試圖踏上推車避免大傘飛走，但一踩上去推車就飛起來了。

從現場監視器影片可以看到，科卡達利試圖用全身的重量把傘固定起來，但完全無濟於事，他就像風箏一樣飛上去了。

值得慶幸的是，科卡達利飛了一會便在離地約4公尺時決定跳下來，身體毫髮無傷，他直呼「謝天謝地，我沒事，遮陽傘撞到一根柱子後就往下墜了。」

不過，遮陽傘落地時撞到地面上的一名無辜路人，他當場被打昏並且腳部和肋骨都有骨折。據了解，這陣狂風來自於該地區發生的龍捲風。

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