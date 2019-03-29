名畫膺品清汙垢意外發現原稿顏色...竟翻身成真畫！

2019-03-29 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕名畫複製品竟在修復時鑑定出是真的！藝術專家在清除畫作《持石榴的聖母》上的污垢時，意外發現畫作真實顏色故懷疑是真跡，而待專家查驗後確認此畫確是出自名畫家波提切利畫室。

綜合外媒報導，該幅畫作一直被視為膺品、複製品，卻沒想到在刮除汙漬後竟發現畫作的真實顏色，該消息讓藝術界相當欣喜，經維多利亞與艾伯特博物館和國家美術館鑑定後，已確認該畫出自波提切利的佛羅倫斯畫室。

據《CNN》報導，《持石榴的聖母》（Madonna of the Pomegranate）在刮除黃色清漆及髒汙後，經X光照射顯示出原稿顏色，英格蘭遺產委員會資深藏品保育員特恩布爾（Rachel Turnbull）表示，過去波提切利曾聘請不少助手幫助他完全作品，故雖畫作被鑑定為真跡，但不一定全出自波提切利之手。

據了解《持石榴的聖母》將於4月1日起於格林威治的蘭杰大宅（Ranger's House）對外展出。

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