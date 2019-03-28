海王星驚見神秘「黑斑」 只見它顏色變深、越來越大...

2019-03-28 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕目前科學家對於八大行星中距離太陽最遠的海王星所知甚少，近日哈伯太空望遠鏡觀測到天王星出現大黑斑，儘管這不是第一次發現天王星大黑斑，但卻是第一次直接觀測到其增長過程。

綜合外媒報導，1989年，NASA的航海家2號太空飛行器拜訪了海王星，發現其表面出現類似木星大紅斑的一塊大黑斑，這個系統相當巨大，相當於歐亞大陸的大小，引發科學家好奇，不過1994年哈伯太空望遠鏡想再觀察時，原先的大黑斑已消散，反倒在其他地方又出現新的大黑斑。

近日哈伯太空望遠鏡發現海王星的第4個大黑斑，與前幾次相比，望遠鏡首度捕捉大黑斑的成形過程，科學家指出2018年9月，海王星表現開始活躍，一開始像是一片白雲，隨後顏色轉黑，形成一個巨大的風暴系統。

這項發現令科學家相當驚喜，如果大黑斑需要耗時幾年才能成形，意味著黑斑有可能源自於海王星的大氣深處，只有當風暴發展至極致後，才能在行星表面上看到它。

與木星持續百年的大紅斑相比，海王星的大黑斑較為短暫，現身後大約2～6年後從表面消失，然後每隔4到6年重新出現一次，這次為科學家提供了一個無與倫比的機會，不僅可以弄清楚這些系統是如何形成的，而且也可以釐清他們如何消散。

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